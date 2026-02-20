To soboto: Vinko Wieser v oddaji »Zajtrk s profilom«

Dvajset let je Čahorčan vodil društvo, ki je nazadnje opozorilo nase predvsem z raziskovanjem in publiciranjem ledinskih in hišnih imen. Pred enim letom je izšla dvojezična knjiga »Imenska pokrajina v Kotmari vasi na primeru petih vasi na Gurah. Priročnik o imenski kulturi neke regije«. Glavni avtor je Vinko Wieser, zbornik vsebuje tudi strokovne prispevke znanstvenih svetovalcev. V oddaji »Zajtrk s profilom« bo Vinko Wieser spregovoril o zapisovanju imen in o tem, kako so v občini in širše sprejeli to dejavnost, s katero je pred desetletji začel medtem rajni predsednik SPD Gorjanci Jozi Pack. In tudi o tem, kako sta se spremenila jezikovna podoba in kulturno delo v občini, ki sicer ni na robu dvojezičnega ozemlja, a jo zaradi bližine Celovca zaznamuje močno priseljevanje. Wieser se je v svojem poklicnem življenju udejstvoval v novinarstvu in gospodarstvu – tudi o tem se bo pogovarjal z urednikom Francijem Rulitzem. Pogovoru pa lahko prisluhnete v soboto, 21. februarja, ob 9.03 v Slovenskem sporedu ORF.