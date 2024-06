Toni Smrtnik bo četrtič tekmoval na Europeadi – Evropskem nogometnem prvenstvu avtohtonih manjšin, ki bo tokrat v nemško-danski obmejni regiji. Prvič bo kot kapetan vodil izbrano vrsto koroških Slovencev Team Koroška. Športni znanstvenik in trener za atletiko vežba podmladek pri avstrijskem prvoligašu WAC iz Wolfsberga. Odraščal je v številni družini s šestimi brati in sestrami in kmalu spoznal pomen skupnosti, športa, vere in slovenščine. Čeprav niso imeli veliko, ničesar ni primanjkovalo, za kar je staršem zelo hvaležen. V najlepšem spominu mu je Europeada 2022 doma na Koroškem, kot najbolj prisrčno in prijazno je doživel Europeado leta 2012 pri Lužiških Srbih. Na turnir Europeade letos odhaja z velikimi ambicijami. Pogovor vodi Alexander Mak.

Zajtrk s profilom z Tonijem Smrtnikom bo v soboto, 29. junija, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.