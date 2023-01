Glasbenik, pevec, skladatelj, avtor in multiinstrumentalist, rojen na Primorskem, danes živi v Dulah pri Žitari vasi, kjer si je ustvaril dom z življenjsko družico in uredil lasten studio, kjer nastaja večina njegove glasbe. Tomaž Boškin sodeluje z več pevskimi zbori na Koroškem, je vodja Moškega pevskega zbora Trta v Žitari vasi, član nove vokalne formacije Oktakord, učitelj harmonike in vrhunski pevec. Za njegov žametni glas je slišala tudi slovenska glasbena zvezdnica Nina Pušlar, ki je Tomaža pred kratkim kot vokalista povabila k sodelovanju na velikem koncertu. To soboto ga bomo slišali v oddaji Slovenski spored ORF. Z njim bo zajtrkoval Miran Kelih.

Zajtrk s profilom bo v soboto, 14. januar, 9.04–10.00, ORF Slovenski spored 105,5



Spremembe oddajnega časa

Priljubljena radijska oddaja »Zajtrk s profilom« bo ta vikend prvič predvajana ob novem terminu, to je v soboto namesto v nedeljo, ob 9.04. Oddajo »Bibabo veseli vrtiljak« bo nadomestila oddaja »Pravljični utrinek« z Nikom Kupperjem na sporedu v soboto med 17.50 in 18.00.