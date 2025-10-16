To soboto: Tamara Sadnikar v oddaji »Zajtrk s profilom«

Novice logo
16.10.2025 Šentprimož St. Primus Novice
Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 18. oktobra, 25-letna grafična oblikovalka in menedžerka za družbena omrežja ženskega poslovnega centra v Celovcu Tamara Sadnikar, ki se je v […]

Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 18. oktobra, 25-letna grafična oblikovalka in menedžerka za družbena omrežja ženskega poslovnega centra v Celovcu Tamara Sadnikar, ki se je v javnosti pojavila z različnimi projekti: z razstavo lastnih slik, predstavitvijo lastnih knjig, kot manekenka in s tekmovanjem v bodibildingu. Z vsestransko zagnano koroško Slovenko iz Nagelč pri Šentprimožu se bo v soboto, 19. oktobra, ob 9.03, pogovarjala urednica slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

