To soboto: Stefan Hribar v oddaji »Zajtrk s profilom«

12.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Z začetkom šolskega leta se na Slovenski spored ORF vrača oddaja »Zajtrk s profilom«.

Prvi gost bo pedagog z dušo in srcem, magister športnih ved ter dolgoletni vodja Košarkarskega šolskega kluba KOŠ Celovec Stefan Hribar iz Gluhega Lesa pri Šentvidu v Podjuni. Profesor športnega menedžmenta in telesne vzgoje na Dvojezični trgovski akademiji ter profesor matematike in športa na Zvezni gimnaziji za Slovence je letos praznoval 50 let. Poleti je z avstrijsko veteransko reprezentanco (50+) dosegel osmino finala svetovnega prvenstva v Švici. V novem šolskem letu je kot razrednik prevzel prvi razred naravoslovne smeri Ane Petek. O pogledu na šport, o pedagoškem delu, uspehih, ovirah in ciljih se bo z njim, 13. septembra, ob 9.00, pogovarjal urednik Niko Kupper.

