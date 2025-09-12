To soboto: Stefan Hribar v oddaji »Zajtrk s profilom«

Prvi gost bo pedagog z dušo in srcem, magister športnih ved ter dolgoletni vodja Košarkarskega šolskega kluba KOŠ Celovec Stefan Hribar iz Gluhega Lesa pri Šentvidu v Podjuni. Profesor športnega menedžmenta in telesne vzgoje na Dvojezični trgovski akademiji ter profesor matematike in športa na Zvezni gimnaziji za Slovence je letos praznoval 50 let. Poleti je z avstrijsko veteransko reprezentanco (50+) dosegel osmino finala svetovnega prvenstva v Švici. V novem šolskem letu je kot razrednik prevzel prvi razred naravoslovne smeri Ane Petek. O pogledu na šport, o pedagoškem delu, uspehih, ovirah in ciljih se bo z njim, 13. septembra, ob 9.00, pogovarjal urednik Niko Kupper.