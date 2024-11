Šahovska zveza Slovenije je pred dvema letoma Silvu Kovaču ob njegovem 80. rojstnem dnevu podelila naslov »Zaslužni mojster«. Kot mentor, inštruktor, publicist ter organizator turnirjev in mednarodnih srečanj je za šahovsko igro navdušil številne generacije ljubiteljev te igre v svoji domači Idriji, po vsej Sloveniji in nenazadnje tudi pri nas na Koroškem, kjer je bil leta dolgo najmočnejši igralec šahovske ekipe Slovenske športne zveze. Objavljal in komentiral je šahovske partije v Novicah. Dejaven je tudi kot organizator šahovskih dogodkov – naslednji turnir bo že 16. novembra v Idriji. Pred tem si je Silvo Kovač vzel čas, da o lepoti kraljeve igre, o šahu na Slovenskem in o mednarodnih turnirjih spregovori z urednikom Francijem Rulitzem.

Zajtrk s profilom z Silvo Kovačem bo v soboto, 9. novembra, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.