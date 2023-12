Prvič po SP v Južni Afriki leta 2010 se je Slovenija spet uvrstila na kak velik mednarodni nogometni turnir – na Evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji. Ni naključje, da je bil obakrat selektor Matjaž Kek. Rojeni Mariborčan je ljubitelj vina in jazza. Ne mara dolgih potovanj, obožuje Kvarner in Dalmacijo. V svoji aktivni dobi je blestel kot libero vijoličastih, bil je nekakšna slovenska inačica italijanske legende Franca Baresija. Kek je igral tudi v Avstriji, pri graškem GAK in v Špitalu ob Dravi. Kot trener je v klubskem nogometu dvakrat osvojil naslov državnega prvaka z Mariborom, s hrvaškim prvoligašem z Reke je dosegel nepredstavljivo, ko je zagrebškemu Dinamu izmaknil primat najboljšega v državi. Pred petimi leti se je vrnil na klop slovenske reprezentance in začel drugo zgodbo o uspehu, po uspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Južni Afriki. Po uspešnosti slovenske reprezentance se Matjaž Kek postavlja v vrsto s Srečkom Katancem. V Zajtrku s profilom beseda ne bo stekla le o nogometu, temveč tudi o Kekovih strasteh. Pogovor bo vodil Alexander Mak.

Zajtrk s profilom z Matjažem Kekom bo v soboto, 16. decembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.