Ljudskošolska učiteljica iz Velikovca Sara Ouschan je znana po prizadevnosti v svetu glasbe. Mami treh otrok, ki je dorasla v Mistelbauerjevi družini v Šentprimožu, je poleg instrumentalne izobrazbe (klavir in kitara) vedno veliko pomenilo petje. Od otroških let aktivno sodeluje v raznih pevskih sestavih Slovenskega prosvetnega društva Danica, kjer danes skupaj z Doris Wakounig vodi otroški zbor. Trenutno je Saro Ouschan mogoče videti in slišati v petih zborih, z dvema – med drugim z družinskim kvartetom »Štirje iz ene hiše« – pa sodeluje tudi na pevskem tekmovanju avstrijske radio-televizije ORF »Zbor leta 2023«. Pogovor vodi urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

Zajtrk s profilom z Saro Ouschan bo v soboto, 21. oktobra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.