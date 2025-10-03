Novice logo
To soboto: Sara-Lea Kummer v oddaji »Zajtrk s profilom«

3.10.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Po zaključenem 5. letniku na Višji šoli Šentpeter in vročitvi spričeval (13. 6. 2024) je Sara-Lea Kummer vstopila v novo življenjsko obdobje

Avgusta lani (2. 8. 2024) se je z letalom odpravila v Cleveland v zvezni državi Ohio. Kot au-pair je varovala otroke, medtem pa spoznala še druga dekleta, ki so se odločila za enoletno izkušnjo v ZDA. Po Višji šoli Šentpeter in ZDA zdaj začenja študij pedagoških ved na Univerzi Celovec. Doma v Kamenski Gori pri Šentprimožu je Sara-Lea Kummer ob delu v gostiteljski družini s prijateljicami prepotovala kar nekaj destinacij. Sama pa je bila v ameriški prestolnici Washington, kjer je imela šolanje. Začetek študijskega leta je za Saro-Leo Kummer trenutek, ko lahko svoje izkušnje deli s poslušalkami in poslušalci v oddaji »Zajtrk s profilom«. Pogovor bo vodil Miha Pasterk, v soboto 4. oktobra, ob 9.03.

