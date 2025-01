To soboto: Samo Lampichler v oddaji »Zajtrk s profilom«

Priljubljena tradicija v Avstriji je, da v novo leto zaplešemo ob zvokih dunajskega valčka in prisluhnemo novoletnemu koncertu dunajskih filharmonikov. V Zlato dvorano dunajskega Musikvereina vabi na novoletne koncerte tudi nižjeavstrijski deželni orkester Tonkünstler. Direktor orkestra Samo Lampichler z Radiš bo gost v oddaji Zajtrk s profilom. Baritonist in kulturni menedžer je študiral solo petje na Slovenski glasbeni šoli in na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu pri Gabrielu Lipušu. Po zaključenem študiju uporabnih kulturnih ved na Univerzi v Celovcu je na Mozarteumu v Salzburgu zaključil še študij opere. Kot pevec je nastopal na številnih koncertnih in opernih odrih v Avstriji in v tujini. Bil je projektni menedžer komornega orkestra Camerata Salzburg. Preden ga je pot pred sedmimi leti pripeljala na Dunaj k orkestru Tonkünstler, si je pridobil tudi dragocene poklicne izkušnje v zasebnem gospodarstvu v koncernu Red Bull, kjer je bil asistent generalnega direktorja za medijsko delo. Brez staršev, njihovega zaupanja in podpore pri vsem, česar se je lotil, ne bi bil tam, kjer je, in tudi ne bi bil to, kar je, pravi v pogovoru z Marico Kušej.