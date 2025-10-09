To soboto: Rudi Vouk v oddaji »Zajtrk s profilom«

Novice logo
15. Maja 1955 so v palači Belvedere na Dunaju podpisali Avstrijsko državno pogodbo, ki je v sedmem členu zapečatila pravice priznanih narodnih skupnosti v Avstriji. To je bilo 10 let pred rojstvom Rudija Vouka.
Predsednik DKSP Rudi Vouk

Marca letos je izkušeni odvetnik in strokovnjak za ustavno pravo praznoval svoj 60. rojstni dan in člen 7 vse do danes ni izpolnjen. Člen 7 med drugim določa, da morajo biti topografski napisi na dvojezičnem ozemlju dvojezični ali bolje rečeno, bi morali biti. Polovičarske, nezadovoljive rešitve politično odgovornih skozi desetletja so privedle do tega, da si je Rudi Vouk po prijavi zaradi prehitre vožnje leta 2001 izboril razsodbo ustavnega sodišča o dvojezični topografiji, ki je bila podlaga za postavitev dodatnih dvojezičnih tabel leta 2011. Borec za človekove, s tem pa tudi manjšinske pravice bo v Zajtrku s profilom spregovoril o trepljanjih po rami, ki jih je bil za svoje dosežke deležen iz vrst slovenske narodne skupnosti, pa tudi o sovražnih pogledih in izjavah vseh tistih, katerim je bila vsaka uresničena manjšinska pravica preveč. Pogovor lahko poslušate v soboto, 11. oktobra, ob 9.03. Vodil ga bo Alexander Mak.

