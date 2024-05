Pravnik Roman Roblek iz Sel je aprila letos nastopil službo generalnega tajnika Slovenske gospodarske zveze. Pet let je bil pravni svetovalec Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) v Berlinu, hkrati dolgoletni koordinator evropske državljanske pobude Minority SafePack. Po vrnitvi na Koroško pa je bil referent na Slovenskem informacijskem centru v Celovcu. Sedaj bi rad svoje izkušnje in sposobnosti vnesel v SGZ. Kdo je Roman Roblek, kaj počne v prostem času, kako je povezan z domačo občino Sele in kakšni so njegovi osebni in poklicni cilji? O vsem tem bo spregovoril v sobotnem »Zajtrku s profilom«. Z njim bo govoril Jurij Perč.

Zajtrk s profilom z Romanom Roblekom bo v soboto, 11. maja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.