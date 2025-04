To soboto: Roman Einspieler v oddaji »Zajtrk s profilom«

Einspieler, ki je študiral medicino na Dunaju in se specializiral na interno medicino, se je po letih dela v bolnišnici odločil za samostojno pot, da bi se lahko bolj posvetil preventivi in individualni oskrbi pacientov. V radijski oddaji bo predan zdravnik, ki je prepričan, da sta osebni odnos in zaupanje med zdravnikom in pacientom ključna za uspešno zdravljenje, v pogovoru z Dominikom Hudlom, v soboto 12. aprila, ob 9.03, spregovoril o izzivih in nadaljnjih ciljih ter dal vpogled v marsikatero osebno zgodbo.