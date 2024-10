Bolj naključno kot načrtno se je po maturi na Slovenski gimnaziji v Celovcu odločil za študij prava. Svoje mesto kot odvetnik si je po opravljenih izpitih nato našel v odvetniški pisarni strica Matevža Grilca v Celovcu, kjer je delal skoraj 40 let. Pred kratkim se je odločil za umik iz poklicnega življenja in se poslovil v »obdobje svobode«, v penzijo. Na svoje sedaj končano delo se ozira z zadovoljstvom, z nasmehom in v »Zajtrku s profilom« pove marsikatero anekdoto iz bogatega odvetniškega življenja. Sedaj uživa prosti čas, igra z vnuki nogomet in počenja vse to, kar v poklicnem življenju časovno ni bilo mogoče.

»Zajtrk s profilom« v soboto, 26. oktobra, ob 9.03 – gostitelj je Jurij Perč.