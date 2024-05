Meseca junija bo praznovalo podjetje Hedenik svojo 40-letnico. Sedež ima podjetje za krovstvo in kleparstvo od leta 2006 v obrtni coni na Bistrici v Rožu, ustanovitelj Robert Hedenik pa je doma samo skok čez Dravo, v Velinji vasi v občini Bilčovs. Tam je leta 1984 – potem ko je postal najmlajši kleparski mojster v Avstriji – ustanovil lastno podjetje za kleparstvo in kritje ter obnovo streh in za področje fasad. Poleg tega, da vodi firmo – in pri tem mu je v veliko oporo žena Marija – pa je Robert Hedenik dejaven na številnih področjih: poznamo ga kot socialno angažiranega človeka, maratonca in kot Fausta ali Qualtingerjevega Gospoda Karla v monodramah. Z Robertom Hedenikom se bo o vsem tem in še čem pogovarjal urednik Franci Rulitz.

Zajtrk s profilom z Robertom Hedenikom bo v soboto, 25. maja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.