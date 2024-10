4. avgusta lani je razbesnela reka Meža poplavila Prevalje in na tem območju povzročila ogromno škode. Predvsem je prizadelo legendarno koroško picerijo Škufca, katere prostori so bili do stropa pod vodo. Lokal je bil povsem uničen, obračalo je šanke, hladilnike, vsa oprema je bila neuporabna in nadaljnji obstoj tradicionalnega gostišča v Ahacovi hiši na Prevaljah pod vprašajem. Natanko deset mesecev po katastrofalnih poplavah pa je picerija Škufca povsem prenovljena in osvežena spet odprla vrata. Lastnik in vodja lokala Rafael »Rafi« Škufca bo v soboto gost urednika Dominika Hudla v oddaji »Zajtrk s profilom«, v kateri bo med drugim spregovoril o najtežjih trenutkih in mislih, da bi opustil tisto, kar so predniki zgradili. Nenazadnje pa tudi o nesebični pomoči številnih dobrih ljudi, podjetij in organizacij, ki so pripomogli k temu, da je picerija in gostilna Škufca znova zaživela.

Zajtrk s profilom z Rafijem Škufcom bo v soboto, 19. oktobra, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.