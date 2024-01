V 87. letu starosti je umrl Jože Partl z Bistrice pri Pliberku, nekdanji predsednik Zveze slovenskih izseljencev. Kot petletni deček je bil z družino pregnan najprej v nemško taborišče v Hesselberg in nato v Waisenburg. Konec 2. svetovne vojne je dočakal v taborišču Eichstätt. Za predsednika Zveze slovenskih izseljencev (danes Zveza slovenskih pregnancev) je bil izvoljen leta 1979. Po 37 letih na tem položaju je ocenil, da je čas za generacijsko zamenjavo in na občnem zboru ni več kandidiral za funkcijo. V »Zajtrku s profilom« ponavljamo pogovor, ki smo ga predvajali aprila leta 2016. Takrat se je Partl v pogovoru z Marico Kušej spomnil na svoje najbolj boleče življenjsko obdobje, na čas po vrnitvi in na prizadevanja za popravo škode, ki so jo utrpeli izseljenci.

Zajtrk s profilom z Jožetom Partlom bo v soboto, 27. januarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.