Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

To soboto: Podpredsednik za področje športa za vse Olimpijskega komiteja Slovenije Miran Kos »Zajtrk s profilom«

6.2.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Gost v oddaji Zajtrk s profilom bo tokrat Miran Kos, podpredsednik za področje športa za vse Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.
Miran Kos

S tem je pristojen tudi za zamejski šport in je bil, skupaj z državnim sekretarjem ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem Dejanom Židanom gonilna sila pri ustanovitvi Zamejske športne koordinacije ZAŠKO. Kos živi na Ravnah na Koroškem, kjer je odvetnik, specializiran za gospodarsko pravo in ustanovitelj ter direktor Odvetniške pisarne Kos, Štumpfl in partnerji. Ker se bodo prav ta konec tedna začele olimpijske igre v Milanu in Cortini, ki so tudi izjemna priložnost za promocijo Slovenije ter slovenskih športnic in športnikov, bo dosti zanimivih tem za pogovor, ki bo predvajan v soboto, 7. februarja, ob 9.00. Vodila ga pa bo urednik Niko Kupper.

Iz rubrike Napoved preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt