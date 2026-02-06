To soboto: Podpredsednik za področje športa za vse Olimpijskega komiteja Slovenije Miran Kos »Zajtrk s profilom«

S tem je pristojen tudi za zamejski šport in je bil, skupaj z državnim sekretarjem ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem Dejanom Židanom gonilna sila pri ustanovitvi Zamejske športne koordinacije ZAŠKO. Kos živi na Ravnah na Koroškem, kjer je odvetnik, specializiran za gospodarsko pravo in ustanovitelj ter direktor Odvetniške pisarne Kos, Štumpfl in partnerji. Ker se bodo prav ta konec tedna začele olimpijske igre v Milanu in Cortini, ki so tudi izjemna priložnost za promocijo Slovenije ter slovenskih športnic in športnikov, bo dosti zanimivih tem za pogovor, ki bo predvajan v soboto, 7. februarja, ob 9.00. Vodila ga pa bo urednik Niko Kupper.