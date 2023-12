Vsestranski pisatelj Stefan Feinig je avtor številnih objav. Piše in razmišlja zelo široko, od filozofskih poskusov o eksistencialnih vprašanjih preko absurdnih pripovedi do realističnih pristopov o socialnih vprašanjih kot npr. brezposelnosti. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad. Svoj kruh si služi tudi kot odgovorni urednik dunajske spletne lifestyle revije WARDA. S prijateljico in z otrokoma živi na Dunaju, pogovarjajo se v treh jezikih – nemščini, švedščini in slovenščini. V Zajtrku s profilom bo spregovoril med drugim o izzivih večjezične vzgoje, prilagajanju literarnemu trgu in zakaj se kot intelektualec in pisatelj ima za pripadnika delavskega razreda. S Stefanom Feinigom bo govoril Milan Obid.

Zajtrk s profilom s Pedrom Opeko bo v soboto, 9. decembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.