Peter »Paco« Wrolich te dni praznuje svoj 50. življenjski jubilej. Pri 14 letih je za oddajo »Dober dan, Koroška« odločno izjavil, da hoče nekoč tekmovati na slavni dirki po Franciji »Tour de France«. Ta cilj si je uresničil in še mnogo več: 13 let je kot kolesar profesionalec uspešno tekmoval za nemški ekipi Gerolsteiner in Milram, med svoje največje uspehe uvršča 2. mesto na peti etapi Tour de France in zmago na dirki po ameriški zvezni državi Georgiji, kjer je premagal slavnega Lancea Armstronga. Kolesarski šport mu je veliko dal, zato mu sedaj vrača s trenerskim delom pri Koroški kolesarski zvezi in kolesarskem klubu KAC, kjer trenira tudi sinova Manola in Santiaga. Oba uspešno kolesarita po očetovem vzoru in sta člana avstrijske reprezentance. Gost Alexandra Maka v oddaji »Zajtrk s profilom« bo med drugim spregovoril o doslednosti, ki ni potrebna le v profesionalnem športu, marveč tudi za ohranitev slovenskega jezika.

Zajtrk s profilom s Petrom »Pacom« Wrolichom bo v soboto, 1. junija, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.