Gostja v oddaji »Zajtrk s profilom« bo v soboto, 23.decembra, Mirjam Glantschnig, rojena Mischkulnig. 34-letna vzgojiteljica, ki živi z družino blizu Bekštanja, je kot srednji otrok odrasla v narodno zavedni družini v Bilčovsu, kjer je na Kržejevi kmetiji vzljubila biološko pridelavo hrane in razvila socialno žilico. Danes dela v večjezičnem vrtcu »Ringa raja« v Ledincah in je pred dvema letoma prevzela tudi vodstvo otroške skupine Jepca, ki prav letos obhaja 25. obletnico. Sama je strastna pevka skupine Akzent in članica Slovenskega kulturnega društva Jepa-Baško jezero, v katerem se zavzema za ohranjanje slovenskih narečij. Z mamo dveh otrok se bo v oddaji »Zajtrk s profilom« pogovarjala urednica Slovenskega sporeda ORF Daniela Topar.

Zajtrk s profilom z Mirjam Glantschnig bo v soboto, 23. decembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.