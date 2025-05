To soboto: Mili Hudl-Kunčič v oddaji »Zajtrk s profilom«

V oddaji »Zajtrk s profilom« slovenskega sporeda ORF bo spregovorila Mili Hudl-Kunčič, voditeljica otroškega vrtca Sonce Slovenskega šolskega društva v Celovcu, ki praznuje v tem vrtčevskem letu 40-letnico obstoja. Želja po delu z otroki in spremljanju njihovega razvoja se je pri Mili Hudl-Kunčič razvila že v mladih letih. Srečna je, da v svojem poklicu kot elementarna pedagoginja lahko združuje ljubezen do slovenskega jezika, glasbe in narave. Je članica Vokalne skupine Lipa Prosvetnega društva Lipa iz Velikovca. Dolga leta je vodila otroški in mladinski zbor Lipov cvet. Tudi o tem bo stekla beseda v oddaji »Zajtrk s profilom«. Z Mili Hudl-Kunčič se bo v soboto, 3. maja, med 9. in 10. uro pogovarjala urednica Jana Velik.