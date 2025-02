To soboto: Milan Wutte v oddaji »Zajtrk s profilom«

Od leta 2014 je predsednik Zveze koroških partizanov in prijateljev antifašističnega odpora. V letošnjem spominskem letu bodo pri zvezi poleg ustaljenega letnega programa priredili posebne koncerte. Milan Wutte je strasten ribič in vrhunski poznavalec koroških, slovenskih, hrvaških in bosanskih sladkovodnih ribiških voda. Tudi o tem bo stekla beseda v oddaji »Zajtrk s profilom«. Z Milanom Wuttejem bo v soboto, 15. februarja, med 9. in 10. uro govorila urednica Jana Velik.