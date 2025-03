To soboto: Mihi Weber v oddaji »Zajtrk s profilom«

V oddaji »Zajtrk s profilom« bo tokrat gost priznani koroški zobozdravnik Mihi Weber, ki ga je po nalogu zveznega predsednika deželni glavar v ponedeljek imenoval za višjega medicinskega svetnika. Zobozdravnik z dušo in srcem ordinira še kot upokojenec. Že več kot 30 let izobražuje zobozdravstveni kader na Koroškem in je angažiran v zobozdravstveni zbornici. Uvedel je številne novosti pri delu zobozdravnikov in ima močno izoblikovano dobrodelno žilico, saj je na lastne stroške, s pomočjo celotne družine in dobrotnikov v svojem prostem času uredil na Madagaskarju zobozdravstvene ambulante za smetiščarje in se angažira tozadevno tudi v Etiopiji. Oče treh odraslih otrok je doma v Želučah.