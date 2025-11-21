Novice logo
To soboto: Mihael Strniša v oddaji »Zajtrk s profilom«

21.11.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Gost v radijski oddaji »Zajtrk s profilom« bo operni pevec, akordeonist, zborovodja in aranžer Mihael Strniša.
Foto: ORF

Član pevskega zbora mestnega gledališča v Celovcu medtem drugo leto poučuje vokalno tehniko in solopetje na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. Strniša je svoje znanje pridobival na glasbeni akademiji v Ljubljani in na deželnem konservatoriju v Celovcu, kjer je zaključil tri akademske študije: operno petje, akordeon in glasbeno pedagogiko. Kot tenorist je član več pevskih zasedb, kot sta na primer znani slovenski Trio Eroika ali rožanska moška zasedba »Die Rosentaler«. Na pogovor o svojem izobraževanju, delovanju, poučevanju in zasebnem življenju ga je povabil Miran Kelih. Ponovitev bo v sredo med 9. in 10. uro.

