To soboto: Mihael Strniša v oddaji »Zajtrk s profilom«

Član pevskega zbora mestnega gledališča v Celovcu medtem drugo leto poučuje vokalno tehniko in solopetje na Slovenski glasbeni šoli dežele Koroške. Strniša je svoje znanje pridobival na glasbeni akademiji v Ljubljani in na deželnem konservatoriju v Celovcu, kjer je zaključil tri akademske študije: operno petje, akordeon in glasbeno pedagogiko. Kot tenorist je član več pevskih zasedb, kot sta na primer znani slovenski Trio Eroika ali rožanska moška zasedba »Die Rosentaler«. Na pogovor o svojem izobraževanju, delovanju, poučevanju in zasebnem življenju ga je povabil Miran Kelih. Ponovitev bo v sredo med 9. in 10. uro.