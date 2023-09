Med knjižnimi policami se odvija življenje tokratnega gosta v oddaji »Zajtrk s profilom«. V Obermanovi rodbini na Blatu pri Pliberku ima svoje korenine knjigotržec in dolga leta navdušen nogometaš Miha Kreutz. Kot »knjigotrška in športna legenda« je bil ob nedavnem 60. rojstnem dnevu predstavljen v slovenskem tedniku Novice. Glede na to, da že več kot 40 let vodi Mohorjevo knjigarno, verjetno bolje kot kdo drug lahko oceni, kaj se je res spremenilo. Zadnjo soboto v mesecu bo Miha Kreutz gost v oddaji Zajtrk s profilom. Z njim se bo pogovarjal Miha Pasterk.

Zajtrk s profilom z Mihom Kreutzem bo v soboto, 30. septembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.