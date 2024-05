Rojena v Celovcu je Metka Wakounig doraščala dvojezično. Študirala je prevajalstvo in germanistiko v Gradcu in Bristolu. Živi in dela na Dunaju kot samostojna prevajalka in lektorica. Od leta 2007 naprej je objavila številne literarne prevode iz slovenščine ter tudi nekaj lastnih besedil. Anton Haderlap (Graparji, 2007), Lipej Kolenik (Znova, 2008) in Peter Kuhar (Pesem in pelin mojih gozdov, 2010) ter istega leta »V labirintu« Borisa Pahorja, vmes pa odlomek iz romana »Čefurji raus« Gorana Vojnovića za knjižni sejem Leipzig so dela na začetku prevajalske dejavnosti Metke Wakounig. Nazadnje je v dveh knjigah izšel prevod romana Valentina Polanška »Bratovska jesen« kot »Schiksals­herbst der Brüder«. V soboto (4. maj 2024) bo Metka Wakounig gostja v oddaji »Zajtrk s profilom«. Z njo se bo pogovarjal Miha Pasterk.

Zajtrk s profilom z Metko Wakounig bo v soboto, 4. maja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.