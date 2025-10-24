Novice logo
To soboto: Matija Dolinar v oddaji »Zajtrk s profilom«

24.10.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Na trajnosti in okolju prijazni energiji bo poudarek v tokratni oddaji »Zajtrk s profilom«, gost bo podjetnik Matija Dolinar, poslovodja podjetja N.GEN za nemško govoreči trg pod pojmom »DACH-Region«.
Foto: ORF

Na Ziljici pri Podkloštru se je začela druga faza največje baterijske elektrarne v Avstriji. Prvotno kapaciteto 10 megavatov in 21 megavatnih ur so podvojili na 22 megavatov in 44 megavatnih ur. Gre za shranjevanje presežkov električne energije iz obnovljivih virov. V zadnjih dveh letih je podjetje N.GEN v Podkloštru vložilo 24 milijonov evrov. Matija Dolinar bo spregovoril o tem, kako N.GEN z inovativnimi rešitvami in celovitimi projekti zagotavlja regionalno in evropsko energetsko varnost. Z njim se bo v sobot, 25. oktobra, ob 9.03, pogovarjal Miha Pasterk.

