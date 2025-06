To soboto: Matej Maček v oddaji »Zajtrk s profilom«

Mohorjeva družba v Celovcu je ta teden slovesno odprla tretjo skupino dvojezičnih jasli v Slomškovi hiši na ulici Ainethgasse v Celovcu. Človek, ki v ozadju skrbi za to, da obratovanje vrtca, jasli in dijaškega doma teče brezhibno in da otroci prihajajo v urejeno in čedno stavbo, je hišnik v Slomškovi hiši Matej Maček. Urednik Miran Kelih je člana Okteta Suha, ki se te dni intenzivno pripravlja na Festival Suha pri Božjem grobu na Humcu, povabil v oddajo »Zajtrk s profilom«, ki bo, 14. junija, ob 9.03, na Slovenskem sporedu ORF. Strastni glasbenik in pevec iz Celja se je pred petimi leti preselil v Celovec in se zaposlil kot hišnik, pred tem pa prehodil zanimivo glasbeno pot, saj je kot harmonikar z ansamblom rajžal po vsej Sloveniji in imel koncerte tudi v Švici in na Majorki. V enournem radijskem pogovoru bo gotovo izdal tudi katero od številnih anekdot s teh glasbenih potovanj in prebral to ali ono stran iz svoje življenjske knjige.