To soboto: Martin Jezeršek v oddaji »Zajtrk s profilom«

27.2.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Minuli konec tedna so se s slovesnostjo v veronski Areni zaključile 25. zimske olimpijske igre Milano-Cortina. Slovensko družinsko podjetje – gostinstvo Jezeršek – je na več olimpijskih prizoriščih skrbelo za kulinarično ponudbo.
Foto: ORF

Italijanski kulinarični novinar Edoardo Raspelli je dvignil precej prahu z zahtevo, da naj bi na olimpijskih prizoriščih predstavljali kulturo in kulinariko države gostiteljice, torej Italije. Gostinstvo Jezeršek se že več kot deset let strateško usmerja prav na področje mednarodnega gostiteljstva, specifično v športu. Vodja podjetja Martin Jezeršek se bo v oddaji Zajtrk s profilom odzval na kritiko posameznih italijanskih medijev in med drugim odgovoril na vprašanje, ali bo Jezeršek razvajal tudi občinstvo na svetovnem nogometnem prvenstvu letos poleti. Pogovor bo vodil Alexander Mak, lahko si ga pa boste poslušali v soboto, 28. februarja, ob 9.03.

