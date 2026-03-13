To soboto: Marijan Velik v oddaji »Zajtrk s profilom«

Velik je bil v deželnem studiu avstrijske radiotelevizije ORF v Celovcu zaposlen od leta 1987, celih 25 let je vodil njen manjšinski oddelek. Marijan Velik je bil vodja slovenskih sporedov ORF od leta 2001. Med drugim je bil odgovoren za radijski program Radia Agora 105,5, tedensko televizijsko oddajo »Dober dan, Koroška/Dober dan, Štajerska« ter spletni nastop na strani slovenci.orf.at. Pred kratkim je velik ljubitelj športa praznoval svoj 65. rojstni dan. V pogovoru z Miranom Kelihom se bo ozrl na svojo dolgo poklicno pot, spregovoril o otroštvu, športu ter načrtih za prosti čas po upokojitvi. Oddaja se začne 14.marca, ob 9. uri, ponovitev bo v sredo med 9. in 10. uro.