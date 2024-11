To soboto: Marija Wakounig v oddaji »Zajtrk s profilom«

V Katoliškem domu prosvete v Tinjah bo konec novembra odprta delavnica na temo: zasledovanje in pregon koroških Slovenk in Slovencev 1938–1945. Vodila jo bo univerzitetna profesorica, zgodovinarka Marija Wakounig z Inštituta za vzhodnoevropsko zgodovino na univerzi na Dunaju. Od 5. maja 2011 dopisna članica SAZU je deset let pozneje (27. maja 2021) prejela najvišje odlikovanje ZRC SAZU, plaketo o častnem članstvu. Bila je mentorica disertacije, ki jo je zgodovinar in politolog Ferdinand Kühnel izdal v knjigi z naslovom »Ruhe in Frieden? Počivaj v miru?«. Z vidika Marije Wakounig gre za pomembno publikacijo za koroške Slovenke in Slovence. V soboto, 16. november, ob 9.03, bo Marija Wakounig gostja oddaje »Zajtrk s profilom«. Z njo se bo pogovarjal Miha Pasterk.