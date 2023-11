V luči 120-letnice ustanovitve društva SKD Globasnica bo v tokratni radijski oddaji »Zajtrk s profilom« gostja predsednica društva Marija Markitz. Društvo z zelo razvejano zgodovino je od ustanovitve močan dejavnik v regiji in je s svojim delovanjem skrbelo tudi za izobraževanje ljudi v občini. O tem priča tudi dejstvo, da je bilo prvotno ime društva »Slovensko izobraževalno društvo« in se je skozi čas kar večkrat preimenovalo. Visoko obletnico delovanja so v Globasnici letos proslavili z raznimi prireditvami, med drugim s slavnostnim koncertom v okviru Globaških kulturnih dnevov. Predsednica SKD Globasnica Marija Markitz bo v radijski oddaji kot gostja urednika Dominika Hudla osvetlila zgodovino ter uspehe, vzpone in težavne čase društva.

Zajtrk s profilom z Marijo Markitz bo v soboto, 4. novembra, 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.