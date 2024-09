Z novim šolskim letom je Magdalena Kulnik prevzela provizorično vodstvo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu. Magdalena ali »Maxi«, kot jo kličejo ljubkovalno, ima dve veliki strasti: to sta šola in šport. Več kot 20 let poučuje na Slovenski gimnaziji, vmes je vzporedno 16 let poučevala na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru. Po maturi na Slovenski gimnaziji je v Celovcu zaključila študij matematike in zemljepisa in se pozneje vpisala še na študij športne vzgoje v Gradcu. Lahko atletiko je vzljubila pri 16 letih, njene paradne discipline so tek na 400 m čez ovire. V Zajtrku s profilom bo Magdalena Kulnik spregovorila tudi o tem, zakaj se je odločila za prevzem provizoričnega vodstva gimnazije. Z njo bo zajtrkoval Alexander Mak.

Zajtrk s profilom z Magdaleno Kulnik bo v soboto, 28. septembra, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.