To soboto: Lorenz Kumer v oddaji »Zajtrk s profilom«

Lorenz Kumer iz Blata pri Pliberku, izučen glavnošolski učitelj se je poklicno zapisal slovenskemu bančništvu. Poldrugo desetletje je bil poslovodja Posojilnice Pliberk, pozneje Zveze-Bank in nove Posojilnice Bank eGen. Konec leta 2019 je zahrbtna bolezen ustavila njegovo poklicno pot: pljučni infarkt in številne operacije zaradi tumorja na skočnem sklepu so ga do skrajnega izmučili in novo življenje začasno omejili na domače štiri stene. Veliko moči črpa v družini, ki mu pomeni vse. V mlajših letih je bil strasten nogometaš, kot napadalec je zabijal veliko golov, z leti se je povlekel v obrambo, podobno kakor v življenju: po mladih, prodornih letih zdaj živi bolj zadržano. Poročeni mož in oče treh odraslih otrok ljubi svoja dva vnuka, pa tudi literaturo, od političnih srhljivk do zgodovinskih romanov. Od nekdaj govori brez dlake na jeziku, tudi v oddaji Zajtrk s profilom ne bo drugače. Pogovor z Lorenzem Kumrom, ki ga bo vodil Alexander Mak, lahko poslušate 22. februarja ob 9.04 na radiju Agora.