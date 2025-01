To soboto: Katja Mandl v oddaji »Zajtrk s profilom«

Novembra lani je 44-letna učiteljica prevzela vodenje tega pomembnega središča za slovensko narodno skupnost. V radijski oddaji bo spregovorila o svojih načrtih za prihodnost, o izzivih, s katerimi se sooča, in o pomenu kulturnega doma za slovensko narodno skupnost v tej regiji. »Naš cilj je, da kulturni dom postane živa, odprta hiša, kjer je slovenščina prisotna ves čas in kjer se vsi počutimo dobro,« pravi nova predsednica Katja Mandl v pogovoru z Dominikom Hudlom. Dodaja, da je pomembno, da se Kulturni dom Pliberk odpre širši javnosti in pokaže, kaj vse zmorejo koroški Slovenci.