To soboto: Katja Križnar v oddaji »Zajtrk s profilom«

16.4.2026 Celovec Klagenfurt Novice
Gostja v naslednji izdaji radijske stalnice »Zajtrk s profilom« Slovenskega sporeda ORF bo v soboto, 18. aprila, poslovodkinja društva IniciativAngola Katja Križnar.

Na daljši intervju smo jo povabili ob 30. obletnici sodelovanja koroških prostovoljcev in prostovoljk z Don Boscovimi sestrami v Angoli. Društvo IniciativAngola bo za svoja dolgoletna prizadevanja poleg nedavne avstrijske nagrade za mladino v nedeljo prejelo tudi še Slomškovo nagrado. Katja Križnar je po izobrazbi psihologinja in poleg vodenja poslov pri društvu IniciativAngola dela tudi še pri organizaciji, ki skrbi za otroke in družine v stiski in jim nudi intenzivno psihosocialno pomoč v kriznih časih. Povrh je diplomirana mezzosopranistka, ki je svoj glas šolala na deželnem konservatoriju v Celovcu, tudi pevka narodnozabavnega ansambla Gorenjski kvintet, ki je pred kratkim posnel in objavil novo zgoščenko. V enournem pogovoru z Miranom Kelihom bo beseda stekla o Katjini ljubezni do petja in glasbe ter o njenem delu z mladino. Rojena Gorenjka pa bo spregovorila tudi o tem, da je svoj novi dom našla v Celovcu, kjer je globoko zasidrana v slovenski farni skupnosti. Sobotni »Zajtrk« se bo začel ob 9. uri, ponovitev bo na sporedu v sredo med 9. in 10. uro.

