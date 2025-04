To soboto: Jozi Ogris-Martič v oddaji »Zajtrk s profilom«

Pristojen je za prodajo na področju gastronomije na južnem Koroškem in v Sloveniji. Ogris-Martič je trgovec z dušo in telesom. V Bilčovsu je vodil družinsko trgovino, domačini so radi zahajali v »lodn«. Potem ga je poklicna pot zanesla k Zadrugi, najprej v Pliberk, potem pa v Škofiče. Bil je tudi zadnji predsednik Posojilnice Bilčovs-Hodiše-Škofiče. Zaveda se, da je pomembna plat poslovanja sponzorstvo in nenehni razvoj naprej. Tako so v pivovarni Hirter pred nedavnim predali namenu novo polnilnico. Jozi Ogris-Martič pa je tudi zagnan pevec Moškega pevskega zbora SPD Bilka. Srečamo ga na nogometnih igriščih, saj je podpredsednik kluba ASKÖ Bilčovs, za katerega igra njegov sin Marjan. O vsem tem in še več bo z njim, v soboto, 26. aprila, ob 9.00, govoril urednik Franci Rulitz.