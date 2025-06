To soboto: Jože Marketz v oddaji »Zajtrk s profilom«

Po študiju teologije in filozofije v Salzburgu in Ljubljani je kot diakon eno leto preživel v Ekvadorju. Kasneje je izstopil iz semenišča, a se je po pogovorih z materjo Terezo znova odločil za duhovniško pot. Sprva se je službi škofa upiral, saj raje ostaja v ozadju, danes pa v njej vidi poslanstvo povezovanja med tradicijo in sodobnostjo. Ne vidi se kot boljšega od drugih, kar je eden od razlogov za njegovo priljubljenost. Čez pet let se želi vrniti na delo z ubogimi v karitasu. V oddaji Zajtrk s profilom bo z Nikom Kupperjem spregovoril, 21. junija, ob 9.03, o izzivih sodobne Cerkve.