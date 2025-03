To soboto: Janez Kaiser v oddaji »Zajtrk s profilom«

Janez Kaiser – umirjen, družaben, preudaren in odločen, kadar je treba – je bil leta 2019 izvoljen za novega predsednika Kluba prijateljev lova. To združenje slovensko govorečih lovk in lovcev na Koroškem konec junija letos z veliko proslavo obhaja 60-letnico delovanja. Njemu se lahko zahvalimo, da je medtem že več kot 40 koroških lovk in lovcev opravilo izpit iz lovskega prava v Sloveniji in so polnopravni člani Lovske zveze Slovenije. Pod njegovim predsedovanjem se čedalje bolj povezujeta Koroško lovstvo in Lovska zveza Slovenije. Več kot 30 let je bil pri Okrajnem glavarstvu Velikovec pristojen za lovstvo, orožje, strelstvo in ribolov. Lov plemeniti njegovo življenje, družina ga osrečuje. Odkar se je pred poldrugim letom upokojil, ima še več časa za svoji dve veliki strasti. Z Janezom Kaiserjem bo, 22. marca, ob 9.03, zajtrkoval uredniški lovec Alexander Mak.