To soboto: Hanzi Mikl v oddaji »Zajtrk s profilom«

Ob slovesu kot direktor Kmetijske zbornice je ostal zvest svojemu načelu – zagovarjati interese slovenskih kmetic in kmetov. Njegov cilj je bil vedno optimalno zastopanje kmečke skupnosti, njegov osebni dvojezični plakat ob vhodu njegovo znamenje za zbrane goste, je ob službeni upokojitvi Hanzija Mikla zapisal dolgoletni prijatelj in sopotnik, zbornični svetnik Skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov Štefan Domej. Besede odhajajočega direktorja Kmetijske zbornice so bile žamet za dušo ali grenke kot pelin, odvisno od zornega kota. Pogovor bo v oddaji »Zajtrk s profilom«, 5. aprila, ob 9.00, vodil Miha Pasterk.