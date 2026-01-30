To soboto: Hanzi Filipič v oddaji »Zajtrk s profilom«

Knjige ga spremljajo že od otroštva. Za to, da bodo knjige in literatura nekoč tudi njegov poklicni vsakdan, ga je že med študijem navdušil nekdanji vodja Mohorjeve založbe Franc Kattnig. Ko je bilo leta 1995 razpisano mesto urednika v Mohorjevi založbi, se je z družino vrnil na Koroško. Trideset let kasneje, od 1. decembra lani, je na čelu založbe. Teme pogovora z Marico Kušej bodo med drugim ljubezen do branja, izzivi na knjižnem trgu in kako na delovne procese v založništvu vpliva umetna inteligenca. Oče šestih otrok bo spregovoril tudi o tem, kaj mu pomeni družina. Pogovor si pa lahko posljušate v soboto, 31. januarja, ob 9.00.