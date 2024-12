To soboto: Goran Vojnović v oddaji »Zajtrk s profilom«

Vojnović je eden najbolj branih avtorjev v Sloveniji, njegovi romani opisujejo zapečateno usodo priseljencev. Najbolj odmevna sta gotovo njegova romana »Čefurji raus« in »Jugoslavija moja dežela«. Vse, o čemer piše, se je nekomu zgodilo, skoraj nič ni izmišljenega, čeprav je Goran Vojnović imel srečo: kot otrok izobraženih staršev, torej pripadnikov srednjega sloja, je imel možnost izbire, da se iztrga iz sveta »čefurjev«. Vojnović se sicer preživlja tudi s pisanjem gledaliških scenarijev in kolumn, toda v srcu je pisatelj. V pogovoru z Alexandrom Makom bo spregovoril tudi o tem, kako se poskuša zoperstaviti potrošniškemu duhu predbožičnega časa. Božič naj bo praznik družine, praznik, ko si podarimo čas in pozornost.