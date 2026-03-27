To soboto: Gitka Opetnik v oddaji »Zajtrk s profilom«

Gostja v oddaji Zajtrk s profilom bo psihologinja in psihoterapevtka Gitka Opetnik, ki se že več let znanstveno in poklicno posveča tej tematiki. Med drugim je o transgeneracijskih travmah napisala knjigo »Das Gestern im Heute begreifen – Traumaweitergabe in verfolgten slowenischen Familien«. V pogovoru z Marico Kušej bo pojasnila, kako psihologi in psihoterapevti prizadetim lahko pomagajo in zakaj mnogi o travmatičnih dogodkih dolgo niso mogli ali niso hoteli govoriti. Tema pa bo tudi, kako ji uspe najti mejo med poklicem in zasebnim življenjem, da ji usode in življenjske zgodbe njenih klientov in klientk ne pridejo preblizu. Pogovor si lahko poslušate v soboto, 28. marca, ob 9.00.

