To soboto: generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant Slobodjanac v oddaji »Zajtrk s profilom«

Diplomatka je doraščala v Mežiški dolini na Ravnah na Koroškem in je že od otroških let tesno povezana tudi z avstrijsko Koroško. Ko je novembra lani nastopila novo funkcijo v Celovcu, je to storila z velikim navdušenjem, pa tudi z veliko odgovornostjo. V štirih mesecih je obiskala veliko prireditev, družbenih in političnih dogodkov in bila blizu ljudem. Z zadovoljstvom ugotavlja, da se je politično ozračje na Koroškem sicer izboljšalo, zaveda pa se, da 70 let po podpisu Avstrijske državne pogodbe mnoga poglavja še niso zadovoljivo rešena. Želi si, da bi vsa Koroška razumela, kakšno bogastvo sta slovenščina in slovenska narodna skupnost za deželo. Tema pogovora z Marico Kušej na mednarodni dan žena 8. marca pa bo tudi boj za enakopravnost žensk in kako odpraviti zgodovinsko ukoreninjene stereotipe glede vloge žensk v družbi. Pogovor si lahko poslušate, 8. marca, ob 9.03, na Slovenskem sporedu ORF.