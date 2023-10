Tesarstvo Gasser iz Bilčovsa že sedem desetletij za svoje stranke izdeluje ostrešja, stanovanjske hiše, nadstreške, gospodarska in druga poslopja iz lesa najboljše kakovosti in z največjo strokovnostjo. Družinski obrat v tretji generaciji je največji delodajalec v občini. Delu z lesom se je že leta 1953 zapisal Franz Gasser starejši. Leta 1991 je podjetje prevzel sin Franz mlajši, ki je po opravljeni maturi na Višji tehnični šoli za tesarstvo v Halleinu opravil izpit za tesarskega mojstra na Dunaju. Nato je 30 let vodil podjetje in ga pripeljal med vodilna tesarstva na Koroškem. Od leta 2021 podjetje vodi sin Fabian. V oddaji Zajtrk s profilom bo Franz Gasser mlajši spregovoril o izzivih samostojnega podjetništva, o potrebi po stalni posodobitvi podjetja, o prednostih lesenih konstrukcij, o generacijskih konfliktih, pa tudi o življenju v pokoju.

Zajtrk s profilom bo v soboto, 7. oktobra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.