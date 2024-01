Franc Wutti ima odprto uho za svoje paciente in odprto srce za bližnjega. Zdravnik splošne medicine je pred kratkim praznoval svoj 70. življenjski jubilej, vendar bo še nekaj let predan svojim pacientom. Vse svoje življenje je zapisal skrbi za slovenski jezik in za šibkejše v naši družbi, bodisi kot dolgoletni odbornik in občasni mestni svetnik Volilne skupnosti Borovlje bodisi kot soustanovitelj Dvojezičnega otroškega vrtca »Jaz in ti«. Kjer javni sektor ni bil pripravljen kaj dati, je segel v lasten žep in pokril primanjkljaj: pred domala šestimi leti sta skupaj z Romanom Verdelom ustanovila REGIO taksi, ki za ugodno ceno nudi prevoz v Borovlje in sosednje občine za oslabele ljudi in tiste, ki so preveč oddaljeni od javnih prometnih sredstev. Rojen v Šentlenartu pri Sedmih studencih se je po zaključenem študiju medicine preselil v Borovlje, kjer že domala 41 let skrbi za okrevanje pacientk in pacientov. Človek zmore vse, če res hoče, je njegovo življenjsko geslo. Skrb za slabotne, socialno šibkejše, priseljence in za slovensko narodno skupnost je njegova srčna zadeva. Narodnjak, idealist in dobrotnik bo gost v oddaji Zajtrk s profilom, pogovor bo vodil Alexander Mak.

Zajtrk s profilom z Francem Wuttijem bo v soboto, 6. januarja, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.