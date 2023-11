Pevsko društvo Gorotan v Šmihelu spada med najstarejša Slovenska društva na Koroškem. Te dni so z veliko proslavo praznovali 130-letnico obstoja, na kateri so predstavili najnovejšo zgoščenko z naslovom »130 let« s posnetki iz 1950. let in s sodobnimi skladbami z instrumentalno spremljavo. Mešani pevski zbor je vsa leta opravljal nalogo cerkvenega zbora v šmihelski fari. Zbor je leta 2004 prejel bronasto Palestrinovo medaljo za dolgoletno izvajanje kakovostne pevske cerkvene literature. Izdal je tri samostojne zgoščenke in več tonskih nosilcev skupaj z drugimi zbori. 30 let Pevskemu društvu Gorotan predseduje Franc Opetnik iz številne Zodjakove družine iz Doba. Pri Mohorjevi je delal 32 let, najprej v založbi, nato pa kot administrator obvladoval nešteto računalniških izzivov v Mohorjevi hiši. Petje je vsrkaval z materinim mlekom, ustanovni član okteta Suha se je letos marca upokojil. V oddaji Zajtrk s profilom bo spregovoril o Bogu, domu, narodu, petju … in še čem. Pogovor bo vodil Alexander Mak.

Zajtrk s profilom s Francom Opetnikom bo v soboto, 18. novembra, od 9.03–10.00 na programu slovenskega sporeda ORF.