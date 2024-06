Florian Jordan se je leta 2020 zaposlil pri Slovenskem narodopisnem inštitutu Urban Jarnik (SNI UJ) v Celovcu. Rojen leta 1993 v Šentvidu ob Glini je odraščal v Gospe Sveti in maturiral na trgovski akademiji v Celovcu. Študiral je slovenistiko in politične vede na Dunaju in nato diplomiral iz vzhodnoevropskih študij. Slovenščine se je naučil šele med študijem in se vključil tudi v dejavnosti Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju. V Zajtrku s profilom bo spregovoril o delu na SNI UJ, kjer v prvi vrsti proučuje ledinska in hišna imena, o trojezičnosti v družini in o tem, kako se je začel zanimati za svoje lastno slovensko poreklo.

Zajtrk s profilom z Florianom Jordanom bo v soboto, 22. junija, od 9.03–10.00 na programu Slovenskega sporeda ORF.