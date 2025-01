To soboto: Ferdinand Bevc v oddaji »Zajtrk s profilom«

Množica v sprevodu vzklika »Ante pante populore...« V povezavi s tem običajem je bilo veliko vzetega iz legend in ne ustreza dejanski zgodovinski resnici. O tem v knjigi »Nošenje cerkvic Ante Pante« v Železni Kapli piše raziskovalec krajevne zgodovine Ferdinand Bevc, ki bo na dan pred svečnico, 1. 2. 2025, gost v oddaji »Zajtrk s profilom«. Knjiga je izšla v samozaložbi. To pa bo le začetek pogovora, ki bo sogovornika popeljal v druge širjave, ki so se odprle v doslej objavljenih raziskavah. Z Ferdinandom Bevcem se bo, v soboto, 1. februarja, ob 9.03, pogovarjal Miha Pasterk.